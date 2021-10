Architekten präsentieren neue Pläne für Mittelschule am Wald

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Die Arbeiten an der neuen Grundschule am Wald sind in den letzten Zügen, da steuert Taufkirchen schon auf den nächsten Schulneubau zu. Dieser ist für die benachbarte Mittelschule gedacht, deren aktuelles Gebäude sanierungsbedürftig ist und wohl abgerissen wird. "Wenn alles gut klappt", sagte Projektleiter Frank Saibold vom Büro BPM Hartl im Bauausschuss des Gemeinderats, dann könnte der Neubau im Jahr 2023 beginnen - und die Schule zwei Jahre später im Sommer 2025 einziehen.

Wie das Gebäude aussehen soll, stellte Architekt Benjamin Hardt vom Büro Köhler Architekten vor. Zudem nannte er eine erste Kostenschätzung, bei der einige Gemeinderatsmitglieder schwer schlucken mussten: Mit 37 bis 45 Millionen Euro werde der Neubau gemäß einer groben Hochrechnung zu Buche schlagen, so Hardt. Die mögliche Förderung bezifferte er auf "überschlagen 19 Millionen Euro".

Noch nicht enthalten im Preis sind dabei die Baunebenkosten und der Aufwand für den Abriss des Bestandsgebäudes. Letzteres kann erst erfolgen, wenn die angrenzende Grundschule umgezogen ist. Schließlich soll deren bisheriges Schulhaus erst ertüchtigt werden und hernach als Ausweichquartier für die Mittelschule dienen, während ihr Gebäude abgerissen und neu gebaut wird. Danach kann auf dem alten Grundschulareal ein Wohngebiet entstehen - gebaut durch einen Investor, der für das Grundstück mehr als 30 Millionen Euro ans Rathaus überweisen wird, wie die Gemeinde mitgeteilt hat.

Erschlossen werden sollen die Wohnbebauung und die Mittelschule über eine neue Straße. Sie wird vom Lindenring abzweigen und dann östlich und nördlich des Mittelschulgrundstücks verlaufen. Im Gegenzug soll die bisherige Zufahrt, die Pappelstraße, für den Verkehr weitgehend gesperrt und zur Fußgängerzone umfunktioniert werden.

Die neue Erschließung habe die Planung des Schulneubaus erleichtert, sagte Hardt. Der Architekt hatte im Dezember erste Entwürfe vorgestellt, die aber im Bauausschuss nicht gut ankamen. In Reaktion auf die Kritik habe man den Neubau nun kompakter und höher geplant, sagte Hardt - mit vier Geschossen im Norden. Daran anschließend folge ein dreistöckiger Part, der sich bei Bedarf später einmal aufstocken ließe, sowie im Südosten eine teils unterirdische Zweifachturnhalle. Auf deren Dach könnte ein Sportplatz oder Pausenbereich entstehen, sagte Hardt.

Insgesamt soll das Gebäude über 19 Klassenzimmer verfügen, die ebenso wie die Gruppenräume in den Gebäudeflügeln untergebracht sind. Im Zentrum seien rund um ein offenes Treppenhaus Computer-, Musik- und andere übergeordnete Räume vorgesehen. Ein großer Vorteil des Entwurfs ist laut Hardt die mögliche Trennung zwischen Schul- und Abendnutzung, etwa durch Sportvereine oder die VHS.

"Für unsere Schüler ist es immer schwierig, wenn zu viele auf zu engem Raum sind", sagt Rektorin Nikola Kurpas. Daher begrüße sie, dass im neuen Entwurf die Klassenzimmer in den Gebäudeflügeln sowie drei Treppenhäuser vorgesehen seien. "Was uns aber ein bisschen fehlt, sind Freiflächen", sagt Kurpas. Etwas mehr Spielraum ermöglichen würde hier ein Abriss der Kitas in der Pappelstraße, für die ein Neubau südlich der Turnhalle im Raum steht. Dieser würde gut 7,6 Millionen Euro kosten. Eine Entscheidung über einen solchen Neubau hat der Gemeinderat zuletzt vertagt.