Im neuen Programmheft der Volkshochschule (VHS) Taufkirchen geht es um Wohn- und Lebensräume. Die Lösung für den immer knapper werdenden Wohnraum und die steigende Wohnungsnot kann die VHS zwar nicht bieten, dennoch wurde versucht, Ideen und Anregungen für Konzepte rund um das Thema "Wohnen & Leben" zu finden. So sind im Angebot Themen zum Wohnrecht, bessere Wohnkonzepte und besondere Wohn- und Lebensräume, die teilweise auch besichtigt werden können. Weiterhin geht es auch um fehlenden Wohnraum, städtebauliche Angeboten und historische Einblicke ins Wohnen. Ausgewählte Institutionen wurden eingeladen, die das Thema erweitern und Profis in der Beratung sind, wie der Mieterverein oder die Verbraucherzentrale, auch Gastreferenten sind im Programm. Über das Wohnen in der Jungsteinzeit referieren etwa am 19. Mai die Historikerinnen Anja Pütz und Jennifer Bagley. Beide sind als Archäologinnen im Museum Aschheim beschäftigt. Königliche Wohnformen werden mit Frank Henseleit in der Residenz am 20. März oder im Schloss Schleißheim am 17. Juli besichtigt. Dagegen ist der Straßendoc Gerhard Trabert mit den Ärmsten in der Gesellschaft, die kein Dach mehr über dem Kopf haben unterwegs. Am 30. März berichtet er von seiner Arbeit. Mehr zum Schwerpunkt gibt es im neuen VHS-Programm. Weitere Infos unter 089-6145140 oder www.vhs-taufkirchen.de sowie per Mail unter info@vhs-taufkirchen.de.