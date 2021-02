Das neue Programm der Taufkirchner Volkshochschule ist online verfügbar und wird vom 18. Februar an in ganz Taufkirchen als Heft verteilt. Auf Wunsch wird es nach Angaben der VHS auch zugesandt. Die Kurse können bereits unter www.vhs-taufkirchen.de gebucht werden. Da Präsenzveranstaltungen bis auf weiteres noch nicht möglich sind, sind es aktuell nur Onlineveranstaltungen. Wichtig ist der Volkshochschule nach eigenen Angaben, dass trotzdem ein Austausch stattfindet. Damit Gespräche und eine persönliche Betreuung weiterhin möglich sind, gibt es bei den Onlineveranstaltungen auch ein Maximum an Plätzen. "Nur so machen Onlineveranstaltungen auch Spaß", schreibt VHS-Leiterin Silvia Engelhardt unter Verweis auf die Erfahrungen der vergangenen Monate. Für Fragen rund um das Programm und zur Technik steht das VHS-Team montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/614 51 40 oder per Mail (info@vhs-taufkirchen.de) zur Verfügung.