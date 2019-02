24. Februar 2019, 21:54 Uhr Taufkirchen VHS-Kurse für einen Euro

Für Geringverdiener und Sozialhilfeempfänger kosten Kurse an der Volkshochschule Taufkirchen künftig nur noch einen symbolischen Euro. Bislang zahlen sie bei Vorlage ihres Landkreis-Passes 50 Prozent der Gebühren, von 2020 an wird die Gemeinde die zweite Hälfte der Kosten übernehmen. Sie stellt hierzu für die Jahre 2020 und 2021 je 3000 Euro zur Verfügung; danach soll die Akzeptanz des Pilotprojekts ausgewertet und über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Der einmütige Beschluss des Gemeinderats ging auf einen Antrag der SPD-Fraktion zurück. Deren Mitglied Matteo Dolce drückte in der Sitzung seine Hoffnung aus, "dass man dadurch ein niedrigschwelliges Bildungsangebot schafft, sodass man die Menschen möglichst schnell wieder in Arbeit bringt oder ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht". Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) begrüßte den Antrag und wollte ihn auch auf Kurse der Nachbarschaftshilfe und anderen Organisationen ausweiten - doch dies fand im Gremium keinen Anklang. Ebenfalls unberücksichtigt blieb der Vorschlag von Edith Hirtreiter (Initiative Lebenswertes Taufkirchen/ILT), die zweite Hälfte der Gebühren erst nach dem Kurs und bei nachgewiesener Anwesenheit zu erstatten. Damit wollte sie verhindern, dass Kurse gebucht, aber nicht besucht werden. Hierauf wand Christiane Lehners (CSU) ein, man müsse das ganz oder gar nicht machen. "Die Leute haben das Geld nicht, die können das nicht vorstrecken" sagte Lehners.