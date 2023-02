Kürzlich hat es am Zacherlweg in Taufkirchen gekracht - wieder einmal. Beim Abbiegen auf die Tegernseer Landstraße kollidierte Mitte Januar ein VW mit einem Smart; die Fahrer beider Autos mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. "Wird dieser Unfall zum Anlass genommen, um noch mal eine Einbahnstraße im Zacherlweg zu prüfen?", wollte Rudi Schwab (Grüne) in der jüngsten Gemeinderatssitzung wissen.

Derweil forderte Peter Hofbauer (Freie Wähler), das derzeit gültige Tempolimit von 70 Stundenkilometern auf der Tegernseer Landstraße an der Kreuzung zum Zacherlweg zu reduzieren. "Da sollten wir noch mal einen Antrag stellen", regte er an. Allein die Erfolgsaussichten dieser zwei Vorstöße, mit denen der Gemeinderat in der Vergangenheit bereits gescheitert ist, sind wohl eher gering.

Zum einen handelt es sich bei der Tegernseer Landstraße um eine Kreisstraße, weshalb das Landratsamt verantwortlich ist. Zum anderen hat die Polizei in einer schriftlichen Stellungnahme die Gefahrenlage am Knotenpunkt Zacherlweg anders eingeschätzt als der Gemeinderat, berichtete Bauamtsleiter Stefan Beer. Er kündigte an, dass sich das Rathaus dennoch mit beiden Anliegen ans Landratsamt wenden werde.