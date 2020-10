Das Keltenhaus, eine Rekonstruktion eines Wohngebäudes aus längst vergangener Zeit, hat im heutigen Ortsbild von Taufkirchen einen festen Platz. Dieser Nachbau gründet auf Ausgrabungen Anfang der Neunzigerjahre. Mehr darüber ist an diesem Donnerstag, 9. Oktober, von 19.30 Uhr an bei dem Vortrag "Geschichte auf der Spur: Hausbau und Wohnen. Von der Jungsteinzeit bis ins frühe Mittelalter" zu erfahren. Die Veranstaltung kann bei der VHS, Ahornring 121, in Taufkirchen besucht werden oder per Livestream über Zoom. Näheres und Anmeldung unter www.vhs-taufkirchen.de, ☎ 614 51 40 oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.