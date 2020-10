Das Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen hat aufgrund der pandemischen Lage alle Veranstaltungen in dieser und der darauf folgenden Woche abgesagt. Für einige Veranstaltungen gebe es bereits Ersatztermine, teilt Thomas Bohnet, Pressesprecher des Kulturzentrums, mit. Auch die beiden Vorstellungen "Let's Burlesque" am 15. November sowie am 21. März 2021 fallen aus und sollen im Dezember 2021 nachgeholt werden.