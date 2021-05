Der Wunsch nach Kindern und erfülltem Familienleben ist bei Menschen mit Behinderung nicht anders als in allen anderen Familien. Doch wie lassen sich die Herausforderungen, die das eigene Handicap bei der Betreuung des Kindes mit sich bringt, schaffen? Hier gibt es Unterstützung durch die Elternassistenz. Je nach Art der Behinderung kann eine Hilfe bei Pflege, Versorgung oder aushäusigen Aktivitäten in Anspruch genommen werden. Weitergehende Informationen dazu bietet die Integra-Beratungsstelle "Für ein Leben mit Behinderung" unter Telefon. 089/23 04 31 44 oder per E-Mail an beratungsstelle@integra-hachinger-tal.de.