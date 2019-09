"Darf ich Sie kurz stören?", fragt Birgit Iser fünf Spaziergänger, die am Hachinger Bach ein Eis schlecken - direkt neben jenem Feld, das der Taufkirchner Gemeinderat als Standort für ein Seniorenheim ausgeguckt hat. Im nächsten Moment hat sie die Gruppe in ein Gespräch über die Neubaupläne verwickelt; an dessen Ende setzen zwei von ihnen ihre Unterschrift unter einen offenen Brief an Bürgermeister und Gemeinderat. Denn bei der Suche nach einem Ersatzstandort für die Seniorenwohnanlage am Hachinger Bach konzentriert sich der Gemeinderat auf das Grundstück nördlich des Wolfschneiderhofs. Doch dagegen regt sich Widerstand bei den Anwohnern.

Sie sammeln derzeit Unterschriften unter den offenen Brief, der Ende September an Bürgermeister und Gemeinderat gehen soll. Darin verweisen die Bewohner der Siedlung Am Heimgarten und Finkenstraße auf die Vorteile anderer Standorte wie den Kegelfeldern und am Oberweg. Zudem äußern sie die Sorge, dass ein Altenheim neben dem Wolfschneiderhof der Auftakt zu "umfangreichen Baumaßnahmen" auf den angrenzenden Feldern sein könnte.

Eine derartige Bebauung ist im Gemeinderat indes nie Thema gewesen. Vielmehr hat das Gremium zuletzt beschlossen, Angebote für eine Machbarkeitsstudie für das gemeindeeigene Areal am Wolfschneiderhof einzuholen. Zudem soll ein Strukturplan für das Gebiet zwischen Münchner Straße, Winninger Weg, Postweg und der Straße Am Heimgarten erstellt werden. Hintergrund der Standortsuche ist der auslaufende Mietvertrag des Diakoniewerks Hohenbrunn. Dieses kann die jetzige Seniorenwohnanlage am Köglweg, die das Unternehmen Rock Capital 2018 erworben hat, nur noch bis 2023 betreiben. Danach braucht es eine neue Heimat, die die Gemeinde freilich nicht selbst herstellen will. Vielmehr ist eine Kooperation mit einem Investor vorgesehen, doch zuvor muss der Gemeinderat einen Standort festlegen.

Birgit Iser lebt einen Steinwurf entfernt und ist die treibende Kraft hinter dem Anwohnerprotest. Sie hat bei Nachbarn geklingelt und die Unterschriftenliste vor ihrem Haus ausgehängt. Überdies war Iser mehrmals im Ort unterwegs, um für Unterstützung zu werben. An diesem Freitag will sie von 18 bis 20 Uhr erneut gegenüber der Eisdiele Position beziehen. Mehr als 120 Unterschriften hat sie nach eigenen Worten bisher gesammelt. "Wenn wir ein paar hundert zusammenkriegen, wäre das ein schönes Zeichen."

Iser geht es vor allem darum, eine Bebauung zwischen ihrer Siedlung und dem Wolfschneiderhof zu verhindern. Sie befürchtet, dass ein Seniorenheim der Auftakt zu weiteren Bauprojekten wäre - inklusive Verkehrsbelastung und schlechterem Hochwasserschutz. "Wir haben hier eine grüne Oase in Taufkirchen, die von vielen Bürgern genutzt wird", sagt Iser. Ginge es nach ihr, dann wäre ein Seniorenheim am Oberweg besser aufgehoben - sofern dieses vorwiegend von Pflegebedürftigen bewohnt würde. "Da ist die Erschließung perfekt und die Lärmbelästigung, zum Beispiel durch Notarzteinsätze, bliebe am Ortsrand." Als Alternative böten sich die Kegelfelder an, findet Iser. Dort könnten noch aktive Bewohner "zentrumsnah wohnen und am sozialen Leben teilhaben".

Einer der dortigen Grundstücksbesitzer habe der Gemeinde aber mitgeteilt, dass er nur zu einer Kooperation bereit sei, sofern es ein Gesamtkonzept für die Kegelfelder gibt, sagt Zweiter Bürgermeister Alfred Widmann (SPD), der den Rathaus-Chef Ullrich Sander (parteifrei) vertritt, der im Urlaub ist. Das Areal am Oberweg erachtet Widmann als zu weit ab vom Schuss. "Aus meiner Sicht ist das Grundstück am Wolfschneiderhof zurzeit die beste Lösung." Ein Seniorenheim dort müsse nicht heißen, dass auch die angrenzenden Felder zugebaut würden. "Vielleicht noch zwei, drei Gebäude für Mitarbeiterwohnungen, aber danach würde ich Schluss machen."

Von dem offenen Brief und den Unterschriften hat Widmann zwar gehört, offiziell sei im Rathaus aber noch nichts eingegangen, sagt der Zweite Bürgermeister. Er verweist auf die nächste Sprechstunde von Bürgermeister Sander. Dieser werde am Mittwoch, 11. September, von 16 bis 18 Uhr an der Kreuzung Finkenstraße/Am Heimgarten für Bürgerfragen zur Verfügung stehen. "Da", schätzt Widmann, "wird es sicher auch um das Thema Seniorenheim gehen."