Das nächste Taufkirchner Unternehmertreffen findet online statt. Angesichts der aktuellen Lage lädt der Gewerbering alle Unternehmerinnen und Unternehmer per Videokonferenz zum Austausch am Dienstag, 19. Mai, 19 Uhr, ein. Im Vordergrund werden die massiven Auswirkungen der Corona-Krise stehen. Business-Coach Dorothee Bischof gibt in ihrem Vortrag "Arbeiten und Führen aus der Ferne" Tipps zur Arbeit im Homeoffice. Die Teilnahme ist kostenlos und steht allen interessierten Unternehmen offen. Weitere Informationen werden nach Anmeldung per E-Mail an vorstand@gewerberingtaufkirchen. de versendet.