Bereits zum zweiten Mal haben die Nachbarschaftshilfen aus Taufkirchen und Unterhaching bei zwei außerordentlichen Mitgliederversammlungen jeweils einmütig für die Verschmelzung der beiden Vereine gestimmt. Das neuerliche Votum war nötig geworden, weil beim ersten Anlauf im vergangenen Jahr kein Notar zugegen gewesen war. "Da sind wir schlecht beraten worden", sagt Andrea Schatz, die Geschäftsführerin der Nachbarschaftshilfe. Diese arbeitet freilich schon seit Längerem unter einem Dach für beide Gemeinden; nun wird die Verschmelzung nach der anstehenden Eintragung ins Vereinsregister auch offiziell besiegelt sein.

Anlass für den Zusammenschluss war vor allem die Situation in Unterhaching, wo die Nachbarschaftshilfe rein von Ehrenamtlichen getragen wurde und mit Personalnöten zu kämpfen hatte. Durch die Verschmelzung mit dem ungleich größeren und professioneller aufgestellten Pendant in Taufkirchen soll das Angebot der Nachbarschaftshilfe in Unterhaching ausgeweitet werden - was in mehreren Bereichen bereits geschehen ist. So findet beispielsweise am 18. März erstmals wieder ein Basar in der Hachinga Halle statt. Zudem wurden im Vorjahr die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle am Hofmarkweg erweitert.