Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Als die zwei Jugendgangs erstmals aufeinandertreffen, liegt sofort Spannung in der Luft. Die Kinder auf beiden Seiten schauen grimmig drein und tauschen feindselige Blicke aus, die gegenseitige Abneigung ist deutlich zu spüren. So stand es zumindest im Drehbuch. Doch als die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler diese Szene vor der Kamera umsetzen wollten, da habe dies nicht recht geklappt, erzählt Milla Schulz - und allein bei der Erinnerung daran muss die Neunjährige aus Taufkirchen grinsen. "Immer wieder hat jemand angefangen zu lachen, und dann mussten auch die anderen lachen. Wir haben es einfach nicht geschafft, dass alle böse schauen. Deshalb haben wir die Szene dann im Film auch weggelassen."

Diese Anekdote von den Dreharbeiten ist ein Fingerzeig, mit wie viel Spaß die neun Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren bei der Filmwerkstatt der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen dabei waren. Und auch, wenn sich manche Szene wie die erste Begegnung der beiden Jugendgangs als unüberwindbare Hürde erwies, so kann sich das Ergebnis doch sehen lassen - zu diesem Urteil ist auch das Team des Kinder- und Jugendfilmfestivals "Flimmern & Rauschen" gekommen. Es zeigt die Produktion aus Taufkirchen am 31. März im Gasteig HP8 auf der großen Leinwand. Denn "(K)ein Platz für 2", so heißt der zwölfminütige Kurzfilm, ist beim ältesten Kinder- und Jugendfilmfestival Deutschlands in der Kategorie Spielfilm für den Münchner Kinderfilmpreis nominiert.

Detailansicht öffnen Mit viel Spaß bei der Sache: Anna Geyer, Leona Stolze, Milena Mucha, Julius Pötting, Milla Schulz, Damian Schmidt, Laurin Geyer, Leyan Atai Mehdian und Benedikt Schwarz (von links). (Foto: Filmwerkstatt Taufkirchen)

"Für die Kinder ist das eine tolle Sache", sagt Lydia-Maria Schulz von der Nachbarschaftshilfe, die die Filmwerkstatt initiiert und geleitet hat. Anstoß war das bundesweite Förderprogramm "Aufholen nach Corona", das Geld für Projekte mit Kindern und Jugendlichen bereitstellte. Dies habe sie auf die Idee mit der Filmwerkstatt gebracht, erzählt Schulz. "Ich selbst habe zwar wenig Ahnung vom Film, aber einen Experten zu Hause." Gemeint ist ihr Ehemann Peter Schulz, der in der Medienbranche arbeitet und die nötige Expertise für das Projekt mitbrachte. Dessen vorderstes Ziel war es, dass die Kinder möglichst eigenständig einen Kurzfilm produzieren - von der Idee für eine Geschichte über die Dreharbeiten und bis zum Schnitt.

Ein halbes Jahr lang trafen sich die sieben Grundschülerinnen und zwei Gymnasiasten aus Taufkirchen und Unterhaching einmal wöchentlich in ihrer Freizeit mit Peter und Lydia-Maria Schulz. Recht schnell sei man auf die Idee mit den zwei Jugendgangs gekommen, die erst in Streit geraten, dann aber zusammenarbeiten, erzählt Milla Schulz. Inspirieren ließen sich die Kinder dabei von der aktuellen Situation in Taufkirchen, wo eine neue Grundschule gebaut wird, für die ein Sportplatz weichen musste. Im Film ist es die Hütte der "XXL-Gang", die einem Schulneubau zum Opfer fällt, weshalb ihre Mitglieder auf der Suche nach einem neuen Treffpunkt den Bauwagen der "Feuergang" ins Auge nehmen. Dies führt zunächst zu einem handfesten Streit der beiden Gruppen. Am Ende aber solidarisieren sich die Kinder und arbeiten zusammen.

"Am Anfang war ich vor der Kamera noch ziemlich nervös und unsicher", sagt Leyan Atai Mehdian aus Unterhaching. "Aber mit der Zeit ging das immer besser, weil man sich daran gewöhnt und mehr Selbstbewusstsein bekommen hat." Als die Kinder bei der Premiere von "(K)ein Platz für 2" im Taufkirchner Kultur- und Kongresszentrum ihren Film erstmals in voller Länge und auf der großen Leinwand sahen, sei er positiv überrascht gewesen, erzählt der Zwölfjährige. "Das sah richtig professionell aus. Ich fand die Musik gut, die Kamera gut und auch die Geschichte gut."

Detailansicht öffnen Die Kinder wurden zunehmend sicher in ihren Rollen. (Foto: Filmwerkstatt Taufkirchen)

Bei den Dreharbeiten und der Produktion stand den Kindern der Taufkirchner Nachwuchsfilmemacher Matthias Jung, 21, zur Seite; die Filmmusik wurde von Thimo von Baer, 18, komponiert. Und nicht nur diese beiden gewährten den Kindern während des Projekts Einblicke ins Filmgeschäft: Auch Schauspielerin Marlene Morreis erzählte an einem Nachmittag von ihrem Arbeitsalltag; zudem unternahmen die Kinder Ausflüge in die Bavaria Filmstadt sowie zum Festival "Flimmern & Rauschen". Und genau dort wird nun also auch ihr eigener Kurzfilm zu sehen sein.

Der Kurzfilm "(K)ein Platz für 2" kann auf dem Youtube-Kanal der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen angesehen werden.