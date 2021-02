Im Mittelpunkt steht die Sonne. Sie ist Zentrum einer Himmelsordnung, die zahlreichen Planeten und vielen Monden eine Heimat bietet. Im Sonnensystem findet sich Schönes, Sonderbares und Faszinierendes mit höchst unterschiedlichen geologischen und atmosphärischen Qualitäten. Mehr darüber kann man in der von der VHS Taufkirchen initiierten Online-Vortragsreihe "Unser Sonnensystem" erfahren. Hier erzählt die Astrophysikerin Christine Botzler zum Beispiel vom größten Berg unseres Sonnensystems oder von einem Wirbelsturm, der zweimal so groß ist wie die Erde. Die erste Veranstaltung ist an diesem Montag, 8. Februar, von 18 bis 20 Uhr. Weitere Termine sind am 15. und 22. Februar. Anmeldungen werden per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de oder unter ☎ 614 51 40 entgegen genommen. Anschließend wird der Zoom-Link versandt.