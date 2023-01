Beim Zusammenstoß zweier Autos in Taufkirchen sind am Montag beide Fahrer so schwer verletzt worden, dass sie mit Rettungswagen in Kliniken gebracht werden mussten. Nach Angaben der Polizei wollte ein 56 Jahre alter Münchner gegen 11.15 Uhr vom Zacherlweg nach links auf die Tegernseer Landstraße Richtung München abbiegen. Dort kollidierte er mit dem Wagen eines 32 Jahre alten Münchners, der von rechts kam und die Kreuzung auf der Tegernseer Landstraße überqueren wollte. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Tegernseer Landstraße zeitweise komplett gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.