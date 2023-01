Ein 96 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Taufkirchen eine Fußgängerin auf dem Zebrastreifen übersehen und umgefahren. Nach Polizeiangaben war der betagte Mann gegen 17 Uhr mit seinem Wagen auf dem Lindenring in nördlicher Richtung unterwegs, als der Unfall passierte. Der 96-Jährige fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand zwar in Schrittgeschwindigkeit an den Fußgängerüberweg heran, dass der gerade von einer Frau genutzt wurde, entging ihm aber offenbar. Die Front seines Autos erfasste die Beine der 45-Jährigen und warf diese um. Bei dem Sturz wurde die Frau leicht verletzt. Passanten halfen sofort und verständigten den Rettungsdienst. Dieser brachte die 45-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, ein Sachschaden entstand nicht. Gegen den betagten Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, wie es von der Polizei in Unterhaching heißt.