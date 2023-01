Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Mit Meulan in Frankreich pflegt Taufkirchen bereits seit 1978 eine Gemeindepartnerschaft; dazu kommt seit 1994 eine sogenannte Verwaltungsfreundschaft mit Wildau, ein 10 000-Einwohner-Ort südöstlich von Berlin. Und geht es nach der örtlichen SPD, dann soll Taufkirchen alsbald noch eine dritte Liaison eingehen - in Form einer kommunalen solidarischen Städtepartnerschaft mit Peretschyn in der Ukraine.

Dieser Weg wäre eine "großartige Gelegenheit für unsere Gemeinde, sich noch solidarischer zu zeigen und noch besser direkt zu helfen", heißt es in einem Antrag der Sozialdemokraten, mit dem sich der Gemeinderat demnächst beschäftigen wird. Darin fordert die SPD-Fraktion, die nötigen Gelder für eine solche Partnerschaft im Haushalt für 2023 einzuplanen.

Die Region nahe der slowakischen Grenze hat Tausende Geflüchtete aufgenommen

Hintergrund des Vorstoßes ist das Engagement des Vereins Bayerische Ostgesellschaft, der bereits seit Jahrzehnten humanitäre Projekte in der Ukraine betreibt - unter anderem in Peretschyn nahe der Grenze zur Slowakei. Zwar ist die dortige Region bisher vom russischen Angriffskrieg verschont geblieben, jedoch sind dort Tausende Geflüchtete aus anderen Landesteilen angekommen. Um sie zu unterstützen, hat die Bayerische Ostgesellschaft seit Kriegsbeginn mehr als ein Dutzend Hilfstransporte nach Peretschyn organisiert.

Daran beteiligt hat sich auch Michael Schanz, ein langjähriges SPD-Mitglied aus Taufkirchen. Über ihn ist nun das Anliegen des Vereins in die Gemeinde getragen worden, wonach diese eine Partnerschaft mit dem 12 000-Einwohner-Ort Peretschyn eingehen solle. Ein solches Bündnis "könnte in der aktuellen verzweifelten Situation in vielerlei Weise helfen", heißt es in einem Schreiben der Bayerischen Ostgesellschaft. "Es geht darum, Solidarität zu zeigen, was ungeheuer Mut macht, aber auch die Möglichkeit, tatkräftig zu helfen, was eine Kommune nachhaltiger kann als ein kleiner Verein." Zudem weist die Bayerische Ostgesellschaft darauf hin, dass derlei Solidaritätspartnerschaften vom Bundesentwicklungshilfeministerium finanziell gefördert würden.