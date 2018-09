5. September 2018, 21:57 Uhr Taufkirchen Über die Jahre immer größer

Der Laubharthof richtet sein 20. Hoffest aus

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Angefangen hat alles vor zwanzig Jahren, am 23. Oktober - ausgerechnet dem Geburtstag von Landwirtin Hedwig Laubhart. Doch nicht etwa ihr Wiegenfest wurde seinerzeit gefeiert, sondern die Eröffnung des Hofladens auf dem Laubharthof, der im Südosten von Taufkirchen an der Tegernseer Landstraße liegt. "Wir haben damals nur ein paar Tische aufgestellt und gegrillt", erinnert sich Laubhart. "Da werden keine hundert Leute dagewesen sein." Doch aus jener Eröffnungsfeier hat sich seither ein Hoffest entwickelt, das an diesem Wochenende zum zwanzigsten Mal stattfindet - und erneut an die 5000 Besucher anziehen wird.

"Über die Jahre hinweg ist das immer größer geworden", sagt Hedwig Laubhart, die Seniorchefin des Bauernhofs, auf dem drei Generationen Seit an Seit arbeiten. Vor allem für Kinder lassen sich die Laubharts immer wieder etwas Neues einfallen: Seit den Anfangsjahren gibt es eine Strohhüpfburg; dazu kommen Ponyreiten, ein Kettcar-Parcours, das Biertraglturmklettern und heuer erstmals "Bubble-Fußball", bei dem die Kicker in aufblasbare Kugeln schlüpfen. Des Weiteren können die Besucher den Bauernhof, seine Stallungen und die Tiere besichtigen, die Besucher gewohnt sind. Denn schon seit einigen Jahren bietet der Laubharthof unter dem Motto "Die Kuh macht muu" Führungen für Kinder und Jugendliche an.

Spätestens, seit der Freistaat 2012 das Programm "Erlebnis Bauernhof" gestartet hat, das jedem Grundschulkind einen Hofbesuch ermöglichen soll, haben sich die Kindergartengruppen und Schulklassen auch zu einem wirtschaftlichen Faktor für den Familienbetrieb entwickelt. "Man braucht als Bauernhof heutzutage mehrere Standbeine", sagt Hedwig Laubhart, deren Hof im Winter Christbäume verkauft und auf mehreren Bauernmärkten in der Region vertreten ist. Das Hoffest sei mithin eine gute Gelegenheit, um die Werbetrommel für die diversen Aktivitäten zu rühren, sagt die Seniorchefin. Los geht's am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr; jeweils um 18 Uhr schließt der Laubharthof wieder seine Türen.