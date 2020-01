Der SPD-Ortsverein Taufkirchen bekommt im Kommunalwahlkampf Unterstützung vom ehemaligen Münchner Oberbürgermeister Christian Ude. Das Gespräch mit dem Titel "So geht Bürgermeister" findet am Montag, 20. Januar, von 19.30 Uhr an im Kultur- und Kongresszentrum, Köglweg 5, statt. Dort wird der Taufkirchner SPD-Bürgermeisterkandidat Matteo Dolce mit Ude über sein Leben und seine Zeit als Oberbürgermeister sprechen. Auch zu aktuellen politischen Fragen wird er Stellung beziehen.