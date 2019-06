3. Juni 2019, 22:02 Uhr Taufkirchen Treffen vor dem Urlaubsstart

Alleinerziehende Elternteile können sich bei einem gemeinsam Frühstück mit ihren Kindern am Samstag, 8. Juni, von 10 Uhr an kennen lernen und auf diese Weise zusammen in die Pfingstferien starten. Dieses Angebot unterbreitet das Integra-Haus der Familie, Postweg 8a, in Taufkirchen. Während die Kinder im Garten oder in der Spielecke spielen, könnten sich die Erwachsenen ungezwungen austauschen, kündigt der Veranstalter an. Eltern zahlen für sich und ihre Kinder fünf Euro. Der offene Treff für Alleinerziehende findet jeden zweiten Samstag im Monat statt.