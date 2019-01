30. Januar 2019, 22:13 Uhr Taufkirchen Tempo 30 in der Nacht

Gemeinde will Beschränkung auf zwei Straßen prüfen lassen

Die Gemeinde Taufkirchen will sich dafür starkmachen, dass auf der Münchener und Tölzer Straße nachts Tempo 30 gilt. Wie der Bauausschuss des Gemeinderats laut Bauamtsleiter Stefan Behr einstimmig beschlossen hat, wird das Rathaus entsprechende Schreiben ans Staatliche Bauamt Freising und das Landratsamt verschicken. Diese sind für die Ortsdurchfahrt zuständig, da es sich hier um eine Staatsstraße handelt. Und noch in einer weiteren Sache könnten die Behörden Post aus Taufkirchen erhalten. Denn ebenfalls einmütig hat der Ausschuss entschieden, die Errichtung zusätzlicher Querungshilfen an der Münchener und Tölzer Straße zu prüfen. Hierfür soll es einen Ortstermin mit der Polizei geben; danach müsste sich die Gemeinde mit Vorschlägen für weitere Querungshilfen ebenso ans Staatliche Bauamt und das Landratsamt wenden, so Behr.

Die zwei Beschlüsse gehen auf einen SPD-Antrag zurück, der eine Tempobegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde zwischen Feuerwehr und Ortsausfahrt von 22 bis 6 Uhr angeregt hatte. "Dieser Wunsch kam von mehreren Bürgern", sagt Fraktionschefin Rosemarie Weber. "Die Anwohner hätten davon wirklich was, denn das ist eine auch nachts sehr frequentierte Straße." Weber verweist in dem Zusammenhang auf das nächtliche Tempolimit in Grünwald: "Wenn es dort geht, warum soll es dann nicht auch bei uns gehen?" Zwar sei man bei dem Thema - ebenso wie bei weiteren Querungshilfen - aufs Staatliche Bauamt angewiesen. "Aber steter Tropfen höhlt den Stein", glaubt Weber. Wobei Bauamtsleiter Stefan Behr daran erinnert, dass es sich bei der Ortsdurchfahrt um eine übergeordnete Straße handelt. "Und die dient dazu, dass der Verkehr mit einer gewissen Leichtigkeit fließt."