Weil er beim Wenden auf der Tegernseer Landstraße bei Taufkirchen einen herannahenden Wagen übersehen hat, hat ein 80-jähriger Autofahrer einen Zusammenstoß verursacht, bei dem beide Fahrer leicht verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Rentner auf der Staatsstraße 2573 an der Anschlussstelle zur A 995 in südliche Richtung. An einer Einmündung bog er rechts ab, um zu wenden. Dabei hatte er offenbar nicht mitbekommen, dass ein 24-Jähriger aus Bad Aibling ebenfalls nach Süden fuhr. Dieser versuchte noch nach links auszuweichen, dennoch stießen beide Autos zusammen. Der Wagen des 80-Jährigen kam auf der Fahrbahn zum Stehen, das andere Fahrzeug wurde nach links in die Böschung geschoben. Bei beiden Autos entstand Totalschaden von etwa 10 000 Euro.