24. September 2018, 22:01 Uhr Taufkirchen Tag der offenen Tür

Die Geo-Energie Taufkirchen (GET) und die Gemeindewerke Oberhaching (GWO) laden für Samstag, 29. September, 10 bis 16 Uhr, zum Tag der offenen Tür in der Geothermieanlage Taufkirchen ein. Als Festredner sprechen von 10 Uhr an auf dem Gelände am Lanzenhaarer Weg Sozialministerin Kerstin Schreyer und Landrat Christoph Göbel (beide CSU). Eine ökumenische Segnung der Anlage schließt sich an. Dann gibt es Führungen und Programm samt einer Bockerlbahn für Kinder. Von 9.15 Uhr an ist halbstündig ein Bus-Shuttle-Service vom Bahnhof Deisenhofen eingerichtet.