Der SV-DJK Taufkirchen unternimmt einen dritten Anlauf, um zwei für ihn bedeutsame Jubiläen zu feiern. Anlässlich des 20-jährigen Vereinsbestehens sowie des 25. Geburtstags des Sport- und Freizeitparks soll am 16. Juli ein Bürgerfest stattfinden - mit Aktionen, Musik und Sportstationen zum Mitmachen. Eigentlich hatte der SV-DJK die Feier schon im Vorjahr ausrichten wollen, doch dann musste sie pandemiebedingt zwei Mal abgesagt werden. Nun aber gibt sich der Klub zuversichtlich, dass es in diesem Sommer klappen wird. "Nach bereits zwei Jahren Pandemie möchte der Verein mit diesem Fest Leute zusammenbringen, Austausch ermöglichen, schöne Erinnerungen schaffen und den Verein feiern", heißt es vonseiten des SV-DJK. Mit circa 3000 Mitgliedern ist der Sportklub der größte Verein in Taufkirchen. Gegründet wurde er im Oktober 2000 durch die Fusion von SV und DJK Taufkirchen; der Eintrag ins Vereinsregister erfolgte im März 2001. Heimat des Klubs ist der 1995 errichtete Sport- und Freizeitpark.