Gleich zweimal hat die Pandemie die Pläne des SV-DJK Taufkirchen durchkreuzt, im dritten Anlauf steht der Jubiläumsfeier nichts mehr im Wege: Am Samstag, 16. Juli, lädt der größte Verein der Gemeinde anlässlich seines 20-jährigen Bestehens und des 25. Geburtstags des Taufkirchner Sportparks in selbigen zu einem Familienfest ein. Von 14 Uhr an werden das Stadion, die Halle und die Beachvolleyballplätze zu einer großen Mitmachmeile, auf der sich sämtliche Abteilungen des SV-DJK vorstellen. Insgesamt können die Besucherinnen und Besucher bei kostenlosem Eintritt 15 verschiedene Sportarten ausprobieren. Um 18 Uhr startet das Abendprogramm mit einem Auftritt der Schüler-Lehrer-Band der Musikschule. Danach stehen die Future-Rocker von Brew Berrymore auf der Bühne, gefolgt von der Folkrockband Django 3000. Tickets kosten 30 Euro und für Vereinsmitglieder 15 Euro.