Etwas Süßes kann in diesen winterlichen Tagen schon einmal die Laune heben. Das Team des "Offenen Kinderzimmers" der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen bietet am Sonntag, 31. Januar, von 15 bis 16 Uhr vor dem Haus der Nachbarschaftshilfe am Ahornring 31 selbst gemachte Waffeln an - mit Puderzucker, Apfelmus oder Nutella. "Genau die richtige Stärkung nach einem Spaziergang" schreibt das Team. Eine Waffel kostet 1,50 Euro. Weitere Verkaufstermine zur selben Uhrzeit sind der 28. Februar sowie der 28. März. Bei der Abholung muss eine FFP2-Maske getragen werden.