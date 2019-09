Die Volkshochschule Taufkirchen startet ein neues "Studium Generale", das einen Zugang zu unterschiedlichen Wissensgebieten bieten soll. So gibt es unter anderem einen kulturgeschichtlichen Überblick über München, die Volkswirtschaft oder die Sterne und das Weltall. Der neue Lehrgang startet am Montag, 14. Oktober, um 10 Uhr und findet in der Folge elf Mal statt, die Gebühr beträgt 98 Euro. Weitere Informationen bietet die Homepage (www.vhstaufkirchen.de); dort sind Anmeldungen möglich, ebenso wie per E-Mail (info@vhs-taufkirchen.de) oder per Telefon unter 089/614 51 40. Das Studium Generale ist eine "Uni für alle" und für mehrere Semester angelegt, es wird kein bestimmter Bildungsgrad vorausgesetzt.