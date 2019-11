Die Volkshochschule Taufkirchen veranstaltet von 9. bis 14. März eine Studienreise nach Malta. Durch die besondere Lage im Mittelmeer hinterließen viele Eroberer und Völker ihren Abdruck auf den maltesischen Inseln. Der Mix von islamischen, christlichen und modernen britischen Einflüssen ist einzigartig. Mittelalterliche Paläste und Klöster in Mdina, moderne Architektur und Hafenanlagen in Valetta, bunte Fischerdörfer und englische Gärten finden sich in direkter Nachbarschaft. Die Teilnahme kostet 890 Euro. Auskünfte sowie eine Informationsbroschüre mit Anmeldeformular gibt es bei der Volkshochschule Taufkirchen, Ahornring 121, unter der Telefonnummer 089/614 51 40, per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de oder im Internet unter www.vhs-taufkirchen.de.