15. November 2018 Taufkirchen Streit in der S-Bahn

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Mittwochabend in der S 3 gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei gerieten zwei Männer in Streit, weil ein Schwabinger seine Füße auf einen Sitz gelegt hatte und ein Taufkirchner ihn aufforderte, das zu unterlassen. Dieser Bitte kam der 20-Jährige nicht nach, im Gegenteil: Er beleidigte den 45-Jährigen verbal. Dieser fasste dem Jüngeren schließlich an die Kappe, woraufhin der Schwabinger aufsprang und den Älteren mit Oberkörper und Hals gegen die Wand der Kabine des Zugführers drückte. Erst als zwei Mitreisende den Angreifer wegzogen, ließ er von dem Mann ab. Der Fahrer hatte unterdessen bereits die Polizei informiert. Der 45-Jährige erlitt am Hals Druck- und Kratzspuren.