Beim Flohmarkt der Taufkirchner Malteser kann wieder herrlich gestöbert, gefeilscht und verkauft werden. Der kleine Basar findet am Samstag, 14. September, von 8 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz am Sport- und Freizeitzentrum statt und richtet sich an private Verkäufer, gewerbliche Händler sind nicht erwünscht. Die Standgebühr beträgt drei Euro je Meter, der Erlös davon geht an wohltätige Projekte. Die Feldküche der Malteser kümmert sich vor Ort um die Verpflegung der Händler und Käufer.