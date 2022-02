Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Landauf, landab sind zuletzt zum zweiten Mal in Folge etliche Starkbierfeste wegen der Pandemie abgesagt worden. Anders in Taufkirchen: Dort will der Verein Freunde des Wolfschneiderhofes in Kooperation mit der Gemeinde am 4. März sein Starkbierfest im Kultur- und Kongresszentrum stattfinden lassen. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", sagt Heimatpfleger Michael Müller, der auch Sprecher des Vereins ist. Doch infolge der jüngsten Corona-Lockerungen der Staatsregierung, mit denen auch Erleichterungen für Kulturveranstaltungen einhergegangen sind, habe man sich Ende Januar für eine Ausrichtung des Starkbieranstichs entschieden.

Für Michael Müller bedeutet das, dass er seine Rede, an der er schon seit Monaten feilt, nun tatsächlich auswendig lernen muss. Schließlich wird er sich auch heuer - inzwischen zum achten Mal - als Ritter Blech von Hilprandingen auf die Bühne stellen, um die Politprominenz aus Taufkirchen, dem Landkreis und dem Freistaat zu derblecken. Rücksicht auf sein Amt als Heimatpfleger, in dem er ja durchaus auf Kooperationsbereitschaft der Lokalpolitik angewiesen ist, werde er dabei nicht nehmen, sagt Müller. "Ich trenne diese beiden Rollen strikt. Und ich denke, das funktioniert auch ganz gut."

Laut Veranstalter hat auch Ministerin Schreyer zugesagt

Wer am 4. März im Besonderen sein Fett wegbekommen wird, das will der Ritter Blech noch nicht verraten. Nur so viel: Der rote Faden seiner Rede werde die seit Beginn der Pandemie vielfach geäußerte Sehnsucht nach einer Rückkehr zur Normalität sein. Und die Erkenntnis, so Müller, "dass heutzutage nichts mehr normal ist - auch nicht in der Taufkirchner Lokalpolitik". Um diese werde sich ein Großteil seiner Rede drehen, kündigt der Heimatpfleger an. Darüber hinaus wolle er sich aber auch die Maskendeals von Politikern und die Querdenker vorknöpfen.

Gemäß der aktuellen Bestimmungen dürfen die Plätze im Ritter-Hilprand-Hof zu 75 Prozent besetzt werden, weshalb Müller mit circa 300 Gästen rechnet. Die Freunde des Wolfschneiderhofes hätten im Vorverkauf bereits einen Großteil der Tickets vergeben. Aktuell seien aber noch Karten über das Kulturamt der Gemeinde erhältlich. Neben Ritter Blech werden an dem Abend auch der Gstanzlsänger Hubert Mittermeier, Jürgen Kirner von den Brettl-Spitzen und eine Gruppe Goaßlschnalzer auf der Bühne stehen. Aus der Politik, so Müller, habe unter anderem Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) ihr Kommen angesagt.