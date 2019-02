6. Februar 2019, 21:50 Uhr Taufkirchen Spontan geschossene Fotos

Besondere Einblicke in Gewerbe, Industrie, technische und kulturelle Einrichtungen bietet eine neue Fotoausstellung der Volkshochschule. Zu sehen sind spontan fotografierte, dokumentarische Bilder aus München, unter anderem vom Weltkonzern Microsoft. Die Vernissage findet statt am Donnerstag, 7. Februar, von 10.30 Uhr an im Raum 3.1.Volkshochschule, Ahornring 121. Die Ausstellung bleibt bis Semesterende.