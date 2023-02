Der Andrang ist groß, die Hilfsbereitschaft enorm. Am S-Bahnhof Taufkirchen bildeten sich am Freitagnachmittag Schlangen von Menschen, die Hilfsmittel für die Erdbebenopfer in der Türkei abgeben wollten. Schnell füllte sich die große Lagerhalle mit Kartons, Helfer sortierten die gespendeten Waren: Windeln und Babynahrung, Decken und Schlafsäcke, warme Kleidung wie lange Unterwäsche, dicke Wollpullover, Schals, Handschuhe, Wollmützen und Winterjacken sowie Winterschuhe und Stiefel, Taschenlampen und Thermoskannen. Organisiert wird die Aktion von türkischen Vereinen wie Türkgücü München, unterstützt werden sie vom Türkischen Generalkonsulat und von der Gemeinde Taufkirchen, die an der Straße am Bahnsteig eine etwa 1000 Quadratmeter große Halle zur Verfügung gestellt hat. Auch in dieser Woche soll die Aktion fortgesetzt werden. Hilfsgüter können in Kartons verpackt Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 16 bis 20 Uhr abgegeben werden. Samstags werden die Spenden zwischen 12 und 16 Uhr angenommen. Wichtig ist, dass die Sachen sicher verpackt in Umzugskartons abgegeben werden und der Inhalt der Kisten auf Aufklebern außen an den Kartons aufgelistet wird.