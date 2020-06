Noch ist völlig unklar, wie das neue Seniorenheim neben dem Wolfschneiderhof aussehen soll. Und doch zeichnet sich bereits ab, wer als Investor auftreten wird - und wer als Betreiber der Einrichtung vorgesehen ist. So hat die Specht-Gruppe aus Bremen in einer Pressemitteilung kundgetan, dass sie "den Zuschlag für die Umsetzung eines Quartierkonzepts in Taufkirchen" erhalten habe. Als Partner sei das Diakoniewerk Hohenbrunn im Boot - also der Betreiber des Seniorenheims am jetzigen Standort neben dem Rathaus. Dessen Mietvertrag läuft im Sommer 2023 aus. Daher hatte sich der Gemeinderat für das gemeindeeigene Grundstück nördlich des Wolfschneiderhofs als neuen Standort entschieden.

Eine definitive Zusage, dass das neue Seniorenheim von der Specht-Gruppe gebaut wird, gebe es noch nicht, widerspricht Michael Lilienthal (Freie Wähler) der Mitteilung des Unternehmens. Der Zweite Bürgermeister vertritt den urlaubenden Rathauschef Ullrich Sander (parteifrei) und betont, dass der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung die Specht-Gruppe vielmehr beauftragt habe, ein Konzept für das Vorhaben zu entwickeln. Das sei "eine gewisse Vorentscheidung", räumt Lilienthal ein. "Wenn die ein überzeugendes Konzept vorlegen, gibt es keinen Grund, sich nach jemand anderem umzusehen." Ähnlich verhält es sich bei der Frage des Betreibers. Auch hier habe der Gemeinderat noch nicht entschieden, ob das Diakoniewerk Hohenbrunn zum Zug kommen wird. "Aber es würde die Sache sehr vereinfachen", sagt Lilienthal. So könnten nicht nur die bisherigen Bewohner ins neue Gebäude umziehen, sondern auch das Personal stünde bereit und wäre den Senioren vertraut.

Zu dem Konzept heißt es in der Mitteilung: "Auf dem Grundstück sind eine stationäre Pflegeeinrichtung, Service-Wohnen, ein Kindergarten sowie Mitarbeiterwohnungen geplant." Und weiter: "Ein Gemeinschaftshaus direkt am Quartiersplatz mit Gemeinschaftsgärten bildet die Zentrale des Wohnquartiers."