Mit einem Auftritt des Kabarettisten Christian Springer feiert die SPD Taufkirchen an diesem Freitag, 1. Juli, den 75. Geburtstag ihres Ortsvereins im Kultur- und Kongresszentrum. Das Festprogramm beginnt um 19.30 Uhr; zuvor können sich die Besucherinnen und Besucher von 18 Uhr an eine Ausstellung mit Wahlplakaten der Taufkirchner SPD besichtigen. Sie erinnern mit Konterfeis der Bürgermeisterkandidaten Hartmann Räther und Rosi Weber nicht nur an Personen, die den Ortsverein geprägt haben. Slogans wie "Du, gibt's hier keine Krabbelstube?" oder "Es gibt viele schöne Plätze in Deutschland. Die schönsten sind für uns Arbeitsplätze" spiegeln auch zentrale Forderungen der SPD der jeweiligen Zeit wider. Die 75 Wahlplakate sind nach der Jubiläumsfeier noch bis 15. Juli im Foyer zu sehen.