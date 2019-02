28. Februar 2019, 21:54 Uhr Taufkirchen SPD am Hohenbrunner Weg

Die Verkehrssituation am Hohenbrunner Weg in Taufkirchen ist seit vielen Jahren ein heiß diskutiertes Thema. Denn er ist äußerst eng und wird von vielen Fahrzeugen als Durchfahrtsstraße genutzt - was insbesondere die Anwohner ärgert. Es hat bereits viele Idee gegeben, hier etwas zu verbessern, eine wirkliche Lösung wurde nie gefunden. Bei einem Ortstermin am Montag, 11. März, möchte die Taufkirchner SPD das Thema wieder aufgreifen. Treffpunkt ist die Bushaltestelle Veilchenweg. Von dort aus spazieren die SPD-Gemeinderatsmitglieder von 18 Uhr an mit Interessierten den Hohenbrunner Weg entlang Richtung Münchener Straße. Gegen 19.30 Uhr ist eine Einkehr im Gasthof Trenner, Münchner Straße 1, geplant.