Viele umliegende Orte haben bereits eines - nun soll auch in Taufkirchen ein Sozialkaufhaus gegründet werden. So hat der dortige Gemeinderat auf Antrag der SPD-Fraktion die Rathausverwaltung einstimmig beauftragt, einen passenden Standort zu suchen. Vorstellbar wäre eine Halle mit mindestens 500 Quadratmetern Verkaufsfläche auf dem Areal des Taufkirchner Wertstoffhofs, sagte Lukas Hein (SPD). Dort könnten Möbel, Kleidung und Secondhand-Waren verkauft werden, die zuvor gespendet wurden. "Es gibt immer wieder Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, wo sie bei Haushaltsauflösungen große Mengen von Hausrat und Inventar abgeben können, damit sie es nicht wegschmeißen brauchen", sagte Hein. Bis dato könnten derlei Spenden aus Platzgründen nirgendwo angenommen werden. Zugleich berichtete der SPD-Politiker von einer großen Nachfrage nach günstigen Einkaufsmöglichkeiten. "Und dieser Bedarf wird künftig eher mehr als weniger werden", so Hein. In Ottobrunn und Unterhaching gibt es ein Sozialkaufhaus in Form der Klawotte der Arbeiterwohlfahrt München-Land; in Höhenkirchen-Siegertsbrunn erfüllt diese Funktion das "Kleine Warenhaus".