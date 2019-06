25. Juni 2019, 21:56 Uhr Taufkirchen Soziales gewürdigt

Die Gemeinde Taufkirchen ist von der Immo-Netzwerk GmbH mit Sitz in Berlin neben 19 weiteren Kommunen aus ganz Deutschland als "Top-Gemeinde für ihr soziales Engagement" ausgezeichnet worden. Die Immo-Netzwerk ist ein deutschlandweites Netzwerk aus Immobilienexperten, das Einwohnern eigenen Angaben zufolge den Wert ihrer Gemeinde näher bringen und künftige Bürger auf die Qualitäten der einzelnen Gemeinden aufmerksammachen will. Die Ergebnisse, die zu den Auszeichnungen geführt haben, basieren auf Befragungen in Kundengesprächen, Kundenberatungen und der eigenen Marktrecherche. Der ins Leben gerufene "Gemeinden-Award" soll die Gemeinden der Bundesrepublik für ihre Besonderheiten und Stärken mit einer Auszeichnung würdigen.