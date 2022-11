Unter dem Motto "Licht und Lecker" laden die Soziale Stadt und die Gemeinde Taufkirchen an diesem Freitag, 18. November, zum "Wochenmarkt am Bahnhof" ein. Wobei dort von 15 bis 18 Uhr nicht nur Händler ihre regionalen Lebensmittel feilbieten, sondern es gibt auch ein Kulturprogramm sowie Essen und Trinken von lokalen Betrieben. Die Veranstaltung sei ein Vorgeschmack auf eine Reihe saisonaler Aktionstage, die von Frühjahr an vorgesehen sind, dann auch in Kooperation mit der Deutschen Marktgilde, teilt Tilo Klöck vom Quartiersmanagement des Projekts Soziale Stadt mit. Zum Auftakt um 15 Uhr tritt das Bläserensemble der Musikschule Taufkirchen auf. Überdies sind auf dem Gelände etliche Lichtwürfel mit überlebensgroßen Motiven von jungen und älteren Menschen übereinandergestapelt - "als fotorealistische Selbstdarstellungen und Street Art in der Abendstimmung", so die Veranstalter.