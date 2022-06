In Taufkirchen laden Gemeinde, Volkshochschule und Soziale Stadt zu einem nachhaltigen Picknick in die Eschenpassage.

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Die Eschenpassage ist - vorsichtig ausgedrückt - nicht eben die charmanteste Ecke Taufkirchens. Und doch haben sich das gemeindliche Umweltamt, die Volkshochschule und das Städtebauförderprojekt Soziale Stadt just jenes in die Jahre gekommene Ladenzentrum ausgeguckt für ihr Klima-Dinner am Freitag, 24. Juni, von 18 bis 21 Uhr. Das Motto der Veranstaltung lautet: "Gemeinsam essen und trinken für das Klima". So sollen bei einem Picknick die Speisen und Getränke geteilt und interessante Gespräche geführt werden - in erster Linie über die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Plastikvermeidung.

"Das ist ein ganz niedrigschwelliges Angebot", betont Tilo Klöck vom Quartiersmanagement der Sozialen Stadt Taufkirchen. "Jeder kann kommen, sich dazusetzen, mitessen und mitratschen." Je nach Gusto können die Teilnehmenden Klapptische und Stühle mitbringen, dazu Besteck, Teller, eine Tischdecke "und vielleicht sogar eine Vase mit Blumen aus dem Garten oder ein paar Kerzen", wie es in der Einladung heißt. Speisen und Getränken sollen möglichst regional, fair und nachhaltig sein - etwa Gemüse aus dem eigenen Garten oder selbst gebackenes Brot. Die Idee dabei sei, das Essen und Trinken miteinander zu teilen, sagt Tilo Klöck. "Also dass man zum Beispiel einen Salat macht und der dann nicht nur für zwei, drei Leute gedacht ist - sondern für den ganzen Tisch."

Unerwünscht beim Klima-Dinner sind laut Klöck Pappteller und Wegwerfbesteck; auch Verpackungsmüll soll auf das Nötigste reduziert werden. Schließlich stehe die Veranstaltung "für die Rücksichtnahme auf Ressourcen und Umwelt". Entsprechend umfasst das Rahmenprogramm nicht nur einige Begrüßungsworte des Bürgermeisters und Tafelmusik aus dem Streetpiano, sondern auch mehrere kurze Impuls-Vorträge zum Thema Klimaschutz sowie eine Ausstellung über ökologische Landwirtschaft, die in der Folge noch bis zum 1. Juli im Bürgertreff zu sehen sein wird.

Seine Premiere in Taufkirchen feierte das Klima-Dinner vor drei Jahren im Rahmen der Klimawoche des Landkreises. Seinerzeit sei die Resonanz mit mehreren Dutzend Besucherinnen und Besuchern groß gewesen, erinnert sich Tilo Klöck. Dies sei der Anlass für die Neuauflage gewesen, die nun also vor dem Bürgertreff in der Eschenpassage stattfindet. Zwar sei diese Örtlichkeit nicht die hübscheste, räumt Klöck ein. "Aber das ist schon ein vitales Zentrum. Und ich kenne keinen Ort in Taufkirchen, an dem es umtriebiger zugeht."