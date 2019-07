18. Juli 2019, 21:49 Uhr Taufkirchen Sommerfest mit Flohmarkt

Das Sommerfest der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen richtet sich an die ganze Familie. Es findet am Samstag, 20. Juli von 14.30 Uhr an statt. Besucher erwarten kulinarische Schmankerl, Torwandschießen, Wasserspiele und die "unmögliche Leiter von Jochen Schweizer". Das Fest findet am Ahornring 119 statt. Neben der "einzigartigen Tombola" wird dieses Mal auch ein Flohmarkt für Kindersachen veranstaltet, teilt die Nachbarschaftshilfe mit.