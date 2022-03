Von der Edelrockschnulze "Wind of Change" bis zu John Lennons "Imagine", von ukrainischen Volksliedern bis zu Anti-Kriegsgedichten Bertolt Brechts - das Programm, das Künstlerinnen und Künstler aller Altersklassen beim Solidaritätskonzert für die Ukraine am Sonntag in Taufkirchen vor knapp 400 Besuchern präsentierten, weckte große, herzerwärmende Gefühle. "Es war ganz toll", resümierte Mitorganisator Michael Blume, Leiter des Kultur-und-Kongresszentrums, "ich wusste gar nicht, wie viele junge Talente wir hier in Taufkirchen und auch in Grünwald haben."

Abgesehen vom berührenden Musikgenuss, den die Auftritte zeitigten, kam auch noch eine hübsche Spendensumme zusammen: Bei freiem Eintritt ließen die Besucher 7830 Euro da, die auf das Konto der ARD-Nothilfe für die Ukraine fließen. Neben Mitgliedern der Musikschule Grünwald und Taufkirchen mit beeindruckenden Solistinnen waren der Chor "Independent Women" oder die Unterbiberger Hofmusik mit den beiden Tenören Wasyl Bil und Gintaras Vysniauskas die musikalische Protagonisten. Zudem spielte Claus Blank, Initiator des Konzerts, Chopins "Revolutionsetüde" und Fernsehmoderatorin Sabine Sauer sang mit Herbert Hanko "Sag mir, wo die Blumen sind".