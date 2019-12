Für die Verkehrssicherheit in der Eschenpassage in Taufkirchen ist allein der Eigentümer verantwortlich.

Eine breite Mehrheit im Taufkirchner Gemeinderat hat eine stärkere Kontrolle der Zustände in der Eschenpassage abgelehnt - mangels rechtlicher Befugnisse. Anstoß der Debatte war ein Antrag der Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT), der sich unter anderem auf die Bürgerversammlung bezog. Dort hatten mehrere Besucher geklagt, dass in der Fußgängerzone westlich des S-Bahnhofs Tische und Stühle den Durchgang erschwerten, dass die Beleuchtung an vielen Stellen nicht ausreiche, und im Winter nur ungenügend geräumt und gestreut werde.

Zwar sei die Eschenpassage in privater Hand, räumte die ILT in ihrem Antrag ein. Jedoch solle die Verwaltung prüfen, ob es nicht ein Wegerecht gebe oder die Verkehrssicherungspflicht anderweitig geregelt sei. Überdies forderte die Fraktion, einen Sicherheitsexperten zu beauftragen, sich die Eschenpassage genauer anzusehen - vor allem hinsichtlich der Fluchtwege. "Die Einkaufspassage ist ein öffentlicher Raum, wenn er auch in privater Hand ist", sagte Edith Hirtreiter von der ILT. "Da sollten wir nicht nur an die Besitzer appellieren, sondern die sind verpflichtet, etwas zu tun."

Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) erwiderte, dass die Passage "private Fläche und nichtöffentlich gewidmet" sei. Daher habe die Gemeinde keine rechtliche Handhabe. "Ich habe mir das von Fachleuten in der Verwaltung beantworten lassen", betonte Sander. Es gebe aber die Möglichkeit, dem Besitzer, dem ein Großteil der Eschenpassage gehört, Mängel zu melden. "Wenn wir konkrete Hinweise haben, dann geben wir das weiter", sagte Sander. Dies sei etwa bei einigen losen Gehwegplatten vor dem Bürgertreff geschehen. "Da gab es eine Stolperfalle, die dann auch repariert worden ist."

Der Gemeinderat lehnte den Antrag gegen die drei Stimmen der ILT ab. "Das ist nun mal Privateigentum", sagte Michael Lilienthal (Freie Wähler), von Beruf Anwalt. "Wenn ich auf einem Supermarktparkplatz ausrutsche, dann habe ich vielleicht zivilrechtliche Ansprüche. Aber der Staat kann da nicht eingreifen und ein Bußgeld verhängen."