Die Hensoldt Sensors GmbH mit Sitz in Taufkirchen erhält für ihre Leistungen auf dem Gebiet der Drohnenabwehr auf Flughäfen Zuschüsse vom Bund. Die Firma ist Teil der Projektgemeinschaft "Falke", die nun von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) einen Förderbescheid in Höhe von zwei Millionen Euro erhalten habe, wie der örtliche Bundestagsabgeordnete Florian Hahn (CSU) meldet.

Bei dem Projekt "Fähigkeit des Abfangens von in gesperrte Lufträume eindringenden Kleinfluggeräten durch zivile Einsatzmittel" - kurz Falke - handelt es sich um ein sogenanntes Counter-UAS-System (Unmanned Aerial Systems). Durch Projektmitglieder sind Bundeswahlkreise in Hamburg (Projektführer Bundeswehr-Universität) sowie die Wahlkreise München-Land, Pforzheim und Karlsruhe involviert. Die Projektgemeinschaft "Falke" soll ein technisches und organisatorisches Gesamtkonzept zur Abwehr von illegal operierenden Drohnen beispielhaft am Flughafen Hamburg entwickeln und demonstrieren, erklärt Florian Hahn das Ziel des Vorhabens.