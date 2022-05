Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Die Obermaier-Gruppe will in Taufkirchen ein Wohnquartier speziell für ältere Menschen errichten - und zwar auf dem Grundstück westlich des Edeka-Supermarkts an der Tegernseer Landstraße. Dort könnten bis zu 190 seniorengerechte Wohnungen entstehen, von denen ein Teil durch Services wie einen Putz- und Wäschedienst oder Physio- und Ergotherapie ergänzt würden. Die Pläne für so ein Quartier auf dem knapp 14 000 Quadratmeter großen Areal stellten zwei Architekten dem Gemeinderat vor. Er muss dem Projekt insofern zustimmen, als es dafür einer Bebauungsplanänderung bedarf. Zudem umfasst die Planung auch ein gemeindliches Grundstück, welches das Rathaus an die Obermaier-Gruppe verkaufen oder verpachten müsste. Auch deshalb stießen die Pläne im Gemeinderat auf viel Skepsis; eine Entscheidung steht aber noch aus.

Die Specht-Gruppe plant aktuell den Neubau des Seniorenheims neben dem Wolfschneiderhof. Um sich hinsichtlich der Nutzungskonzepte mit diesem Projekt abzustimmen, habe die Obermaier-Gruppe Gespräche mit der Specht-Gruppe geführt, berichtete Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). Schließlich sind neben dem Seniorenheim ebenfalls mehrere Gebäude für betreutes Wohnen vorgesehen. Dort werde der Aspekt der Pflege aber eine ungleich größere Rolle spielen als beim geplanten Quartier am Riegerweg, sagte Moritz Greiling, Architekt der Specht-Gruppe, der mit einem Kollegen auch für die Pläne der Obermaier-Gruppe verantwortlich ist. "Hier soll kein klinischer Bereich sein, sondern das ist ein sehr klares Wohnen."

"Wir sprechen nicht über ein Pflegeheim, sondern über Wohnungen, die für ältere Menschen lange nutzbar sind."

Die Entwürfe für das Areal an der Tegernseer Landstraße, die nun im Gemeinderat präsentiert wurden, sehen insgesamt fünf Gebäude vor - mit vier Geschossen im Osten neben dem Supermarkt und dann niedriger werdend Richtung Westen. Neben den Wohnungen für ältere Menschen sollen auf dem Areal auch Wohnraum für Beschäftigte, eine Tagespflege, diverse Einrichtungen der Nahversorgung und ein Restaurant entstehen. Zwischen den Gebäuden seien ein grüner Boulevard und Themengärten vorgesehen, so der Architekt. Hinsichtlich der Apartments betonte er: "Wir sprechen nicht über ein Pflegeheim, sondern über Wohnungen, die für ältere Menschen lange nutzbar sind." Teils seien dies ganz normale, aber barrierefreie Wohnungen. In einem zweiten Bereich würden Appartements durch Gemeinschaftsräume ergänzt; auch Wohngemeinschaften seien hier möglich. Und im dritten Teil der Wohnungen gebe es optionale Extraleistungen - von einem Rezeptions- und Sicherheitsservice über Carsharing und Leih-E-Bikes bis zu einem Freizeitprogramm mit Yogakursen und Ausflügen.

Während Julius Ammereller (CSU) von einem "sehr interessanten Konzept" sprach, wünschten sich andere Gemeinderäte eine bessere Durchmischung in dem Quartier. "Wir hätten dort eine große Konzentration von älteren Leuten", sagte Alfred Widmann (SPD) mit Blick auf das benachbarte Pflegeheim. "Das finde ich nicht so gut." Und Michael Lilienthal (Freie Wähler) warnte gar vor einem "Rentner-Ghetto". Verschiedene Meinungen gab es zu der Frage, ob es in Taufkirchen überhaupt Bedarf für ein solches Betreuten Wohnen gibt. Rosemarie Weber (SPD) bejahte dies, während Beatrice Brückmann (ILT) daran erinnerte, dass ein ähnliches Konzept der Malteser vor etlichen Jahren mangels Nachfrage gescheitert war. David Grothe (Grüne) wiederum sprach sich gegen einen Verkauf des Gemeindegrundstücks aus. "Wir sollten dort kommunalen oder genossenschaftlichen Wohnungsbau betreiben, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen", forderte er. "Für dieses Projekt sehe ich keinen Bedarf."

Nach längerer Debatte zog Bürgermeister Sander den ursprünglichen Beschlussvorschlag zurück, wonach der Gemeinderat den Plänen zugestimmt hätte. Nun sollen die Architekten in einer der nächsten Sitzungen erst noch weitere Fragen beantworten - etwa hinsichtlich einer Bedarfsanalyse, der Durchmischung mit anderen Wohnformen und der Möglichkeit, auf dem Areal eine Kindertagesstätte zu errichten.