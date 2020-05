Nach einer schier endlosen Standortsuche hat der Gemeinderat den Startschuss für die Errichtung eines Seniorenheims gegeben - und zwar auf dem Gemeindegrundstück nördlich des Wolfschneiderhofs. Hierfür müssen ein Bebauungsplan aufgestellt und der Flächennutzungsplan geändert werden, was das Gremium mit großer Mehrheit beschloss. Dennoch bleibt rund um das Vorhaben vieles unklar - vor allem zwei Fragen, die der Gemeinderat bereits mehrfach kontrovers diskutiert hat. Zum einen, wie das Gelände erschlossen wird, und zum anderen, was neben dem Seniorenheim noch auf dem weitläufigen Areal zwischen Münchner Straße, Am Heimgarten und Winninger Weg entstehen soll.

"Zielrichtung der Bauleitplanung ist das Einrichten einer Senioreneinrichtung und von zusätzlichem Wohnraum, der unter anderem für das Personal benötigt wird", sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) zu Beginn der Debatte im Gemeinderat. Die Sitzung fand wegen der Corona-Auflagen im Ritter-Hilprand-Hof und vor gut 20 Zuhörern statt - weit mehr als sonst. Sander mahnte, dass es bis zur Fertigstellung des Bebauungsplans "sicher eineinhalb Jahre" dauern werde, weshalb er auf eine Entscheidung drang. Schließlich läuft der Mietvertrag des Betreibers für das Seniorenheim am aktuellen Standort am Köglweg 2023 aus.

Nachdem verschiedene Standorte im Gespräch gewesen waren, hatte sich der Gemeinderat im Vorjahr auf die Fläche neben dem Wolfschneiderhof konzentriert. Im November wurde eine Machbarkeitsstudie für das Areal von der Münchner Straße bis zu einer gedachten Nord-Süd-Linie ab der Nordostgrenze des Burschen-Grundstücks in Auftrag gegeben. Überdies sollte der Planer mögliche Erschließungen über die Straße Am Heimgarten, das Burschen-Grundstück und eine Brücke über den Hachinger Bach untersuchen. Die Ergebnisse wurden dem Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung vorgestellt - ebenso wie die Rückmeldungen der Grundstücksbesitzer in dem Bereich. Laut Sitzungsvorlage empfiehlt die Verwaltung eine Zufahrt über den Heimgarten. Eine Abstimmung darüber wurde jedoch vertagt - wohl auch, weil die Meinungen im Gemeinderat auseinander gehen.

So sprach sich etwa Matteo Dolce (SPD) für eine Erschließung über die Münchner Straße aus. Er regte überdies an, das Planungsgebiet im Osten zu verkleinern. Ähnlich äußerte sich Beatrice Brückmann von der Initiative Lebenswertes Taufkirchen. Sie erinnerte an das Votum des Gemeinderats, lediglich ein Seniorenheim zu bauen. "Wenn wir jetzt in den Bebauungsplan Seniorenheim mit Wohnen reinschreiben, dann widerspricht das dem Beschluss", befand Brückmann. Demgegenüber argumentierte Paul Haberl (CSU), dass der Umgriff bewusst weit gefasst worden sei, "damit wir in alle Richtungen frei sind". Wobei seine Fraktion den Standort am Wolfschneiderhof weiterhin ablehne, betonte Haberl. Das habe man schon von Anfang an getan, "weil wir die Probleme dort gesehen haben". Den Vorschlag von David Grothe (Grüne), den Beschluss um einen Passus zu ergänzen, wonach sich die Bebauung im Westen des Areals konzentrieren solle, lehnte eine Mehrheit aus CSU, Freien Wählern und Rosemarie Weber (SPD) ab.

Eine längere Debatte entspann sich um die Frage, wann die Gemeinde in die Bürgerbeteiligung einsteigt. Grüne und Teile der SPD hätten gerne schon jetzt den Startschuss dafür gegeben. Eine Mehrheit im Gremium erachtete dies aber als zu früh, "weil wir noch kein Konzept haben", wie Peter Hofbauer (FW) erläuterte. In der ersten regulären Sitzung des neuen Gemeinderats nach dessen Konstituierung Mitte Mai soll die Verwaltung nun ein Konzept für eine Beteiligung der Öffentlichkeit vorstellen - das beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Jedoch warnte Michael Lilienthal (FW), dass eine Bürgerwerkstatt keine "demokratische Berechtigung" habe, da sich hier vornehmlich jene Menschen zu Wort meldeten, "die unmittelbar daneben wohnen". In dem Zusammenhang erinnerte Paul Haberl (CSU) an die Debatte rund um die Kegelfelder vor einigen Jahren. "Da hatten wir eine wunderbare Bürgerwerkstatt. Doch dann kam ein Ratsbegehren, und alles ist ganz anders ausgegangen, als man es in der Bürgerwerkstatt besprochen hatte."