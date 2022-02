Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) drückt aufs Tempo: "Es ist allmählich vom Zeitablauf eng, wir sollten vorankommen." Fast wortgleich hatte sich der Rathauschef schon vor mehr als drei Jahren geäußert. Seither jedoch wurde der Bau eines neuen Seniorenheims in Taufkirchen immer wieder ausgebremst. Nun ist der Gemeinderat einen Schritt weiter gekommen: Nach fast zweistündiger Debatte beschloss das Gremium einmütig, den Startschuss für das Aufstellen eines Bebauungsplans namens "Senioreneinrichtungen" für das Areal östlich der Münchner Straße und nördlich des Wolfschneiderhofs zu geben. Dort sollen neben dem Seniorenheim auch Häuser für Betreutes Wohnen sowie Wohnungen vornehmlich für die Beschäftigten entstehen.

Bis die Bagger tatsächlich anrollen, dürfte aber noch viel Zeit ins Land gehen. So wird die Gemeinde zunächst ein Architekturbüro mit dem Ausarbeiten eines Bebauungsplanentwurfs beauftragen. Dieser muss mehrfach ausgelegt werden, sodass Behörden und Öffentlichkeit dazu Stellung nehmen können. Auch hat sich die Gemeinde verpflichtet, das Bauprojekt mit einer umfassenden Bürgerbeteiligung zu begleiten. Schließlich gehe es hier um "eine der schönsten Ecken Taufkirchens", betonte Sander in der Sitzung. Er warb dafür, den Umgriff für die Planung nicht zu eng zu fassen, "damit wir den Planern und den Bürgern etwas Raum lassen".

Der Bürgermeister bezog sich damit auf einen Beschluss des Gemeinderats in der nichtöffentlichen Januar-Sitzung. Da hatte sich eine Mehrheit für eine engere Begrenzung des Planungsgebiets ausgesprochen - vor allem wegen Befürchtungen, dass mit der Errichtung des Seniorenheims eine allzu großflächige Bebauung einhergehen könnte. Im zweiten Anlauf stimmte der Gemeinderat nun zwar für einen größeren Umgriff. Auf Vorschlag von Peter Hofbauer (Freie Wähler) und David Grothe (Grüne) legte das Gremium zugleich aber eine Baugrenze im Osten des Gebiets fest - und zwar in Nord-Süd-Richtung zwischen der Straße Am Heimgarten und dem Winninger Weg, auf Höhe der Finkenstraße. Darüber hinaus beschloss das Gremium, dass die Bebauung nach Osten hin kleinteiliger werden soll. Auch soll die Grünanlage im Westen entlang des Hachinger Bachs im Vergleich zur bisherigen Planung vergrößert werden.

Auf Basis dieses Beschlusses sollen nun eine Flächennutzungsplanänderung erfolgen und ein Bebauungsplanentwurf entstehen. Angedacht ist, dass das Neubaugebiet von der Straße Am Heimgarten erschlossen wird. Wobei die Gemeinde hier auf die Kooperation von Grundstückseignern angewiesen ist, die ihrerseits bestimmte Wünsche und Forderungen hätten, sagte Sander. "Wir kriegen in dem Gebiet nirgendwo Grundstücke, ohne dass wir dafür eine wirtschaftliche Gegenleistung geben - in der Regel durch die Ausweisung von Bauland."

Die Gespräche mit den Grundstücksbesitzern laufen schon länger. Bereits 2019 hatte der Gemeinderat mehrheitlich für das Areal am Wolfschneiderhof als Standort fürs neue Altenheim gestimmt. Dessen Bau ist notwendig als Ersatz für die Seniorenwohnanlage am Hachinger Bach, die bis vor Kurzem noch von der Diakonie Hohenbrunn betrieben wurde; seit Januar ist die Arche Noris GmbH aus Nürnberg der neue Träger. Das Gebäude neben dem Rathaus ist sanierungsbedürftig und wird nach dem Umzug der Bewohnerinnen und Bewohner vermutlich abgerissen. Der aktuelle Mietvertrag zwischen dem Betreiber und der Firma Rock Capital, die das Seniorenheim 2018 erworben hat, läuft nur noch bis 2023.