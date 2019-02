17. Februar 2019, 21:52 Uhr Taufkirchen Selbstverteidigung erlernen

Sich sicher fühlen durch Selbstverteidigung mit Wing Chun Kung Fu: Am Samstag, 23. Februar, werden von 10 bis 13 Uhr an der Volkshochschule Taufkirchen die wichtigsten Selbstverteidigungstechniken vermittelt, um sich im Notfall vor potenziellen Angreifern schützen zu können. Dazu werden Techniken zur Befreiung aus Festhaltegriffen oder Umklammerungen geübt. Die Kursteilnahme kostet 18 Euro. Die Möglichkeit zur Anmeldung und Informationen gibt es unter Telefon 089/61 451 40 oder per E-mail an info@vhs-taufkirchen.de.