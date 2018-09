6. September 2018, 22:06 Uhr Taufkirchen Schwerpunkt Digitalisierung

Am Wochenende erscheint das neue Programm der Volkshochschule Taufkirchen, Semesterschwerpunkt im Herbst ist das Thema Digitalisierung. Dazu wird es Veranstaltungen sowie einen Thementag geben. Von Montag, 10. September, an nimmt das Team der VHS wieder persönlich Anmeldungen entgegen, telefonisch unter 089 / 6145140 oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de. Direkt anmelden kann man sich auf www.vhs-taufkirchen.de, dort gibt es auch eine digitale Ausgabe des Programms.