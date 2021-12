Der Taufkirchner Gemeinderat hat dem Wunsch der Grundschule am Wald nach Leihcomputern für alle Schülerinnen und Schüler eine Absage erteilt. "Es war die einhellige Meinung, dass der Aufwand viel zu groß wäre", berichtet Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). Ihm zufolge hatte sich die Schulleitung mit der Bitte ans Rathaus gewandt, mobile Leasinggeräte - etwa Tablets - für sämtliche Kinder zur Verfügung zu stellen. Laut Verwaltung wäre ein Leasing durch die Eltern zwar grundsätzlich möglich und würde 15 bis 20 Euro pro Monat kosten. Jedoch müsste die Gemeinde dabei als Vertragspartner auftreten und sich nicht nur um die Verwaltung samt Zahlungsabwicklung kümmern, sondern auch um den Support der Geräte. Allein für Letzteres wäre nach Rathausangaben eine weitere Stelle in der IT oder ein externer Dienstleisters vonnöten. Die Kosten lägen bei knapp 300 000 Euro im Jahr.

"Diesen Aufwand wollte sich der Gemeinderat nicht ans Bein binden", sagt Sander. Er betont, dass die Gemeinde bisher alle Fördermittel für den Kauf von Schulgeräten abgerufen habe. "Und wenn ein neues Förderprogramm aufgelegt wird, nehmen wir uns das noch mal vor." Aktuell verfügt die Grundschule an der Dorfstraße über 30 Tablets und zwölf Geräte in PC-Räumen für 269 Kinder; an der Mittelschule sind es 120 Tablets und 48 Rechner für 215 Schülerinnen und Schüler. Die Grundschule am Wald, deren Umzug nächstes Jahr ansteht, wird über 120 Tablets für 404 Kinder verfügen. "Ein digitaler Unterricht ist bereits möglich", teilt das Rathaus mit, "und die Schülerschaft kann in PC-Räumen und mit mobilen digitalen Klassenzimmern im Unterricht digital arbeiten."