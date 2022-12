In der neuen Grundschule am Wald in Taufkirchen und in der benachbarten Mittelschule sollen die Kinder vom nächsten Schuljahr an ein Mittagessen in Bioqualität und mit Lebensmitteln aus möglichst regionaler Erzeugung aufgetischt bekommen. Dafür hat sich der Gemeinderat ausgesprochen, der nun die Ausschreibung für die Vollküche in dem Neubau beschlossen hat. Zugleich entschied das Gremium, auf Investitionen in andere Küchen in den umliegenden gemeindlichen Gebäuden zu verzichten. Dadurch soll es dem Betreiber der Vollküche in der Grundschule erleichtert werden, auch noch andere Abnehmer mit seinem Essen zu beliefern. Denn allein mit den Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler lasse sich so eine Küche kaum rentabel betreiben, erläuterte Kämmerer Jan Gradl. "Das wird dann schwer, jemanden zu finden, der da reingeht."

Auf Antrag der Grünen beschloss der Gemeinderat einhellig, dass das Mittagessen für die Grund- und Mittelschule in Bioqualität hergestellt werden soll. Dies müsse für die Eltern nicht zwangsläufig teurer sein, betonte Fraktionschef David Grothe. "Das geht auch günstig, wenn man zum Beispiel die Fleischquote anpasst und nicht jeden Tag einen Braten auftischt." Der Betreiber der Vollküche in der Grundschule soll überdies die Mittelschule beliefern - auch, nachdem sie in den geplanten Neubau umgezogen ist. Schließlich ist in diesem keine Voll-, sondern lediglich eine Verteilerküche als Ausgabestelle vorgesehen.